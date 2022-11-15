Диетолог объяснила, как приготовить полезный и вкусный завтрак

Специалист в области питания, превентивной диетологии и нутрициологии Юлия Сафронова рассказала, как приготовить полезный и вкусный завтрак. Так, эксперт посоветовала есть утром овсянку, при этом вместо сахара в блюдо лучше добавлять ягоды и мёд. По словам специалиста, в овсяной крупе есть витамины группы В.

Диетолог Сафронова объяснила, как приготовить полезный завтрак. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Для завтрака подойдут легкоусвояемые формы белка — это яичный белок. Углеводы — это крупы, но углеводы нам нужны сложные, которые долго расщепляются в нашем организме и высвобождают энергию. Источником жиров я выбрала авокадо — нас интересуют ненасыщенные жирные кислоты. Они способствуют тому, чтобы у нас не накапливался "плохой" холестерин", — отметила диетолог в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

На завтрак стоит съедать два варёных яйца, в которых содержатся нужные организму аминокислоты, и авокадо, богатое витаминами А, С, Е и К. Диетолог советует совместить все три полезных продукта, сделав бутерброд: на хлеб из овсяных хлопьев положить яйца и авокадо, а также соль и перец. Такой завтрак будет лучшим выбором.