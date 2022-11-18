Финляндия конфисковала три частных самолёта "подсанкционных" россиян
YlE: В Финляндии конфисковали три частных самолёта, якобы принадлежащих россиянам
В Финляндии правоохранители конфисковали три частных самолёта, которые якобы принадлежат или используются россиянами, находящимися под санкциями. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.
По данным СМИ, борты конфисковали из подозрений, что на них летают граждане РФ, входящие в чёрные списки ЕС и США. Однако в самой эксплуатирующей компании Polar Aviation отрицают, что "подсанкционные" россияне были её клиентами.
"Наша деятельность полностью прозрачна для международной авиации и различных органов власти", — заявили в компании.
А ранее СМИ узнали, что ЕС заморозил российские активы в общей сложности на 68 млрд евро, из них 33,8 млрд могут приходиться на национальные резервы РФ, но точная цифра пока неизвестна.
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