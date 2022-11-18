"Пьяные подружки невесты": Ведущий из США высмеял стратегию НАТО после инцидента в Польше
Американский ведущий Колберт сравнил стратегию НАТО с поведением пьяных подружек невесты
В США сравнили оборонную стратегию НАТО с поведением "пьяных подружек невесты" после инцидента с падением ракеты в Польше. Такое мнение выразил ведущий американской программы The Late Show Стивен Колберт на телеканале CBS.
Телеведущий напомнил, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как нападение на весь блок. Это прописано в пятой статье устава альянса.
"Получается, оборонная стратегия НАТО почти как у пьяных подружек невесты: "Что ты сказал про Рошель? Ох, погоди, сейчас я сниму свои серьги и наваляю тебе", — пошутил Колберт.
Он также добавил, что упавшая в Польше ракета была выпущена системами ПВО Украины. Однако, по его словам, во время рассмотрения применения пятой статьи устава НАТО об этом якобы никто не знал.
Ранее стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. 17 ноября польский лидер Анджей Дуда внёс ясность, что следов падения второго снаряда не обнаружено.
YouTube / The Late Show with Stephen Colbert