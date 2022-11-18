"Пьяные подружки невесты": Ведущий из США высмеял стратегию НАТО после инцидента в Польше

В США сравнили оборонную стратегию НАТО с поведением "пьяных подружек невесты" после инцидента с падением ракеты в Польше. Такое мнение выразил ведущий американской программы The Late Show Стивен Колберт на телеканале CBS.

Телеведущий напомнил, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как нападение на весь блок. Это прописано в пятой статье устава альянса.

"Получается, оборонная стратегия НАТО почти как у пьяных подружек невесты: "Что ты сказал про Рошель? Ох, погоди, сейчас я сниму свои серьги и наваляю тебе", — пошутил Колберт.