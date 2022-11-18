ВСУ не удалось остановить продвижение российских войск в ДНР
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о потерях ВСУ в результате неудачных контратак в ДНР
Украинские боевые подразделения потеряли свыше ста человек в результате неудачных попыток остановить продвижение российских войск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
В этом районе противник также лишился танка, трёх боевых машин пехоты, двух бронетранспортёров и семи автомобилей.
"Противник безуспешно пытался контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики, чтобы остановить продвижение вперёд российских войск. Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены", — перечислил представитель военного ведомства.
Ранее Министерство обороны подтвердило освобождение посёлка Опытное в ДНР. Также стало известно о полном освобождении населённого пункта Майорск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате успешных наступательных действий российских войск.
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