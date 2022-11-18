ВСУ не удалось остановить продвижение российских войск в ДНР

Украинские боевые подразделения потеряли свыше ста человек в результате неудачных попыток остановить продвижение российских войск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

В этом районе противник также лишился танка, трёх боевых машин пехоты, двух бронетранспортёров и семи автомобилей.