Самой возрастной участницей ЕГЭ в 2022 году стала 81-летняя россиянка

81-летняя жительница России стала самой возрастной участницей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году. Об этом в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам приёмной кампании в вузы 2022 года и онлайн-марафона по подготовке к ЕГЭ-2023 "На все 100!" заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых больше чем 50 лет... была участница, ей был 81 год, самая возрастная участница Единого государственного экзамена", — отметил Круглинский.

Он также рассказал о 61-летнем участнике ЕГЭ, который стал абитуриентом, поступил в вуз на направление "Политология" и сейчас продолжает обучение.