В Кремле отреагировали на выводы шведского следствия по диверсии на "Северных потоках"

Выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северных потоках" подтверждают информацию, которая есть у России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новую информацию по делу от шведской прокуратуры. При этом представитель Кремля призвал не останавливаться, а найти того, кто стоит за подрывом газопроводов.

"Сам факт, что уже поступают данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта, это можно как угодно называть, лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны", — отметил Песков.

Кроме того, он не стал говорить о перспективах восстановления "Северных потоков", призвав дождаться полной оценки ущерба.