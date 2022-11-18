В Кремле отреагировали на выводы шведского следствия по диверсии на "Северных потоках"
Песков призвал дождаться полной оценки ущерба от диверсии на "Северных потоках"
Выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северных потоках" подтверждают информацию, которая есть у России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на новую информацию по делу от шведской прокуратуры. При этом представитель Кремля призвал не останавливаться, а найти того, кто стоит за подрывом газопроводов.
"Сам факт, что уже поступают данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта, это можно как угодно называть, лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны", — отметил Песков.
Кроме того, он не стал говорить о перспективах восстановления "Северных потоков", призвав дождаться полной оценки ущерба.
"Вы знаете, что есть разрешение для совместного предприятия, которое также проведёт своё исследование мест поражения. Поэтому будем ждать. Здесь нужно набраться терпения и ждать информации от совместного предприятия или от участника с нашей стороны — "Газпрома", — добавил он.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ в свою очередь обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках".
Getty Images / Danish Defence