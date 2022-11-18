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18 ноября, 10:16

Пластический хирург назвал причины раннего старения глаз, как у звезды "Дома дракона" Оливии Кук

Пластический хирург Минасян назвал причины раннего старения глаз на примере Оливии Кук

<p>Оливия Кук. Фото ©<a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Olivia_Cooke_by_Gage_Skidmore_2.jpg/800px-Olivia_Cooke_by_Gage_Skidmore_2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikimedia.org</a></p>

Оливия Кук. Фото © Wikimedia.org

Исполнительница главной роли в сериале "Дом драконов" Оливия Кук в свои 28 лет выглядит гораздо старше из-за раннего старения кожи вокруг глаз, поэтому актрисе не помешала бы блефаропластика. Об этом Лайфу рассказал пластический хирург Паруйр Минасян.

Пластический хирург Паруйр Минасян. Фото © LIFE

Пластический хирург Паруйр Минасян. Фото © LIFE

"У девушки на данный момент есть показания к блефаропластике, это пластика век. Мы видим, что нужна и нижняя блефаропластика, и верхняя, то есть круговая. То есть это индивидуально у всех происходит в основном после 35 лет. Но бывают ситуации, когда играет роль генетика, у кого-то это проявляется раньше", — пояснил он.

По словам собеседника Лайфа, такая процедура помогает помолодеть лет на 10–15. При этом сама операция длится недолго — около 45 минут, а реабилитация занимает меньше недели. Пациентов отпускают домой через несколько часов после хирургического вмешательства.

Врач выделил две основные причины резкого ухудшения состояния кожи возле глаз. Первая из них — вредные привычки. Как объяснил хирург, алкоголь и курение порой приводят к таким последствиям. Вторая причина — генетическая предрасположенность.

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Ранее Лайф развеял мифы о нитевом лифтинге. Прежде всего, у процедуры нет возрастных ограничений, даже в 30 лет можно прибегать к подтяжке лица подобным способом. Кроме того, сами нити не будут просвечивать даже у пациенток с тонкой кожей из-за особенностей строения лица.

Ольга Годуненко

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