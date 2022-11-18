Пластический хирург назвал причины раннего старения глаз, как у звезды "Дома дракона" Оливии Кук

Исполнительница главной роли в сериале "Дом драконов" Оливия Кук в свои 28 лет выглядит гораздо старше из-за раннего старения кожи вокруг глаз, поэтому актрисе не помешала бы блефаропластика. Об этом Лайфу рассказал пластический хирург Паруйр Минасян.

Пластический хирург Паруйр Минасян. Фото © LIFE

"У девушки на данный момент есть показания к блефаропластике, это пластика век. Мы видим, что нужна и нижняя блефаропластика, и верхняя, то есть круговая. То есть это индивидуально у всех происходит — в основном после 35 лет. Но бывают ситуации, когда играет роль генетика, у кого-то это проявляется раньше", — пояснил он.

По словам собеседника Лайфа, такая процедура помогает помолодеть лет на 10–15. При этом сама операция длится недолго — около 45 минут, а реабилитация занимает меньше недели. Пациентов отпускают домой через несколько часов после хирургического вмешательства.

Врач выделил две основные причины резкого ухудшения состояния кожи возле глаз. Первая из них — вредные привычки. Как объяснил хирург, алкоголь и курение порой приводят к таким последствиям. Вторая причина — генетическая предрасположенность.