Песков: Речь о саммите Путина и Байдена пока не идёт
Речь о переговорах президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не идёт, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет. В настоящий момент о саммите речь не идёт", — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос журналистов о том, рассматривается ли встреча лидеров двух стран в связи с последним заявлением замглавы МИД Сергея Рябкова, который не исключил новых контактов между РФ и США на более высоком уровне по вопросам стратегической стабильности после переговоров в Каире в декабре по ДСНВ.
Кстати, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отмечал, что глава государства не планирует поздравлять американского коллегу с 80-летним юбилеем. Он напомнил, что и сам Путин не получал от Байдена поздравлений с прошедшим 7 октября днём рождения.