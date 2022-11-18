Песков: Речь о саммите Путина и Байдена пока не идёт

"Нет. В настоящий момент о саммите речь не идёт", — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос журналистов о том, рассматривается ли встреча лидеров двух стран в связи с последним заявлением замглавы МИД Сергея Рябкова, который не исключил новых контактов между РФ и США на более высоком уровне по вопросам стратегической стабильности после переговоров в Каире в декабре по ДСНВ.