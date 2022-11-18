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18 ноября, 10:06

Песков: Речь о саммите Путина и Байдена пока не идёт

Речь о переговорах президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не идёт, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет. В настоящий момент о саммите речь не идёт", — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос журналистов о том, рассматривается ли встреча лидеров двух стран в связи с последним заявлением замглавы МИД Сергея Рябкова, который не исключил новых контактов между РФ и США на более высоком уровне по вопросам стратегической стабильности после переговоров в Каире в декабре по ДСНВ.

Песков рассказал, что может стать основой для переговоров Путина и Байдена

Песков рассказал, что может стать основой для переговоров Путина и Байдена

Кстати, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отмечал, что глава государства не планирует поздравлять американского коллегу с 80-летним юбилеем. Он напомнил, что и сам Путин не получал от Байдена поздравлений с прошедшим 7 октября днём рождения.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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