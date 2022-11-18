Пластический хирург развеяла 6 основных мифов о нитевом лифтинге

Нитевой лифтинг прочно вошёл в арсенал косметологов, предлагающих пациенткам омоложение, однако вокруг темы продолжает ходить множество слухов. Пластический хирург – косметолог Надежда Петраш развеяла мифы об этой процедуре в беседе с Лайфом, в частности о возрастном ограничении.

"Нитевой лифтинг можно делать в любом возрасте: как с целью бьютификации и улучшения каких-то физиологических качеств, так и с целью омоложения. Особенно хорошо делать нитевой лифтинг с профилактической целью, чтобы предупредить процессы старения и опущения тканей лица. Даже в 30 лет можно прибегать к подтяжке нитями при наличии соответствующих показаний", — пояснила она.

Второй миф — нити могут просвечивать через тонкую кожу лица. По словам Петраш, это невозможно благодаря слою подкожно-жировой клетчатки. Поэтому при правильной имплантации и подбору материалов никто не заметит на вашем лице инородных тел. Третий миф — длительное восстановление после процедуры. На самом деле реабилитация длится не более трёх дней, объяснила косметолог, а результат лифтинга держится до трёх лет.

"Четвёртый миф — нити используются только для подтяжки тканей. Нити бывают разные. Используются как лифтинговые нити, предназначенные для перемещения тканей, так и для улучшения качества и структуры кожи. Для этих целей используются биостимулирующие нити, второе их название — мезонити. Мезонити призваны уплотнить и улучшить структуру кожи", — сказала собеседница Лайфа.

Пятый миф — перед нитевым лифтингом нужна подготовка. Это не так, подчеркнула Петраш. По её словам, в редких случаях могут потребоваться процедуры, направленные на уплотнение кожи. И наконец, шестое заблуждение — невозможность сочетания с другими методами омоложения. Косметолог объяснила, что опытный специалист сможет выстроить план посещения клиники.

"Если речь идёт о ботулинотерапии, то её по правилам лучше провести за две недели до подтяжки нитями. Аппаратные методики лучше отложить на два месяца после нитевого лифтинга. А посещение стоматолога, если стоит вопрос об установке имплантов или коронок, лучше запланировать до подтяжки нитями", — заключила Петраш.