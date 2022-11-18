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18 ноября, 09:53

Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза РФ 18 ноября

Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ в пятницу, 18 ноября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент [работает] в Кремле, имеет в виду сегодня в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. По теме мы вас сориентируем", — заявил Песков.

Путин соберёт членов Совбеза на оперативное совещание

Путин соберёт членов Совбеза на оперативное совещание

Ранее Лайф сообщал, что, согласно опросу фонда "Общественное мнение", российскому лидеру Владимиру Путину доверяют 76% жителей страны.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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