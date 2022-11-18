Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза РФ 18 ноября
Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ в пятницу, 18 ноября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент [работает] в Кремле, имеет в виду сегодня в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. По теме мы вас сориентируем", — заявил Песков.
Ранее Лайф сообщал, что, согласно опросу фонда "Общественное мнение", российскому лидеру Владимиру Путину доверяют 76% жителей страны.
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