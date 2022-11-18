Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза РФ 18 ноября

Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ в пятницу, 18 ноября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент [работает] в Кремле, имеет в виду сегодня в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. По теме мы вас сориентируем", — заявил Песков.