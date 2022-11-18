Опрос ФОМ: Путину доверяют 76% россиян

О недоверии высказались 14% респондентов, а ещё 11% затруднились с ответом. В то же время 77% россиян заявили, что глава государства хорошо работает на своём посту. Обратное мнение высказали 11% респондентов, а ещё у 12% возникли сложности с ответом.