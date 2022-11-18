Опрос ФОМ: Путину доверяют 76% россиян
Фонд "Общественное мнение" провёл очередной опрос, который показал, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян.
О недоверии высказались 14% респондентов, а ещё 11% затруднились с ответом. В то же время 77% россиян заявили, что глава государства хорошо работает на своём посту. Обратное мнение высказали 11% респондентов, а ещё у 12% возникли сложности с ответом.
В опросе, который проводился 11–13 ноября в 104 населённых пунктах 53 российских регионов, приняли участие полторы тысячи респондентов старше 18 лет.
Кстати, ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин призвал банки перестать "пить кровь пенсионеров до гробовой доски". На совещании с правительством глава государства призвал обратить внимание на ситуацию с кредитами пенсионеров. В частности, Путин выразил недовольство излишней активностью некоторых финансовых учреждений по взысканию долгов с этой категории граждан.