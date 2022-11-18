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18 ноября, 09:12

Опрос ФОМ: Путину доверяют 76% россиян

Фонд "Общественное мнение" провёл очередной опрос, который показал, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян.

О недоверии высказались 14% респондентов, а ещё 11% затруднились с ответом. В то же время 77% россиян заявили, что глава государства хорошо работает на своём посту. Обратное мнение высказали 11% респондентов, а ещё у 12% возникли сложности с ответом.

В опросе, который проводился 11–13 ноября в 104 населённых пунктах 53 российских регионов, приняли участие полторы тысячи респондентов старше 18 лет.

Путин поддержал расширение программы льготных автокредитов на пенсионеров и военных

Путин поддержал расширение программы льготных автокредитов на пенсионеров и военных

Кстати, ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин призвал банки перестать "пить кровь пенсионеров до гробовой доски". На совещании с правительством глава государства призвал обратить внимание на ситуацию с кредитами пенсионеров. В частности, Путин выразил недовольство излишней активностью некоторых финансовых учреждений по взысканию долгов с этой категории граждан.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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