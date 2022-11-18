Россиянкам рассказали, нужно ли постоянно менять пробор, чтобы избежать облысения

Ношение одного и того же пробора никогда не приведёт к облысению. В этом читателей Лайфа заверила трихолог, косметолог Татьяна Егорова. Иногда при смене привычного пробора может показаться, что волосы стали гуще или объёмнее, но это лишь иллюзия, которая даёт временный эффект.

"Чаще всего пробор выбирают по ходу естественного роста волос, очень редко, когда делают его каким-то искусственным. Ну даже если волосы приучают лежать определённым образом, то ничего страшного не произойдёт, это не путь к облысению", — убеждает эксперт.

А вот что по-настоящему вредит волосам, так это высокие жёсткие хвосты и пучки, как у художественных гимнасток. По словам трихолога, это нарушает кровообращение в волосяных фолликулах, что, в свою очередь, чревато потерей шевелюры.