В МИД России сочли невозможным диалог с США по теме Украины

Учитывая радикально противоположные позиции, на данный момент диалог с США по теме украинского конфликта невозможен. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с журналистами.

"По Украине с ними (с Соединёнными Штатами Америки. — Прим. Лайфа) просто не о чем говорить", — сказал дипломат.

Как пояснил Рябков, диалога по украинской теме пока быть не может в связи с "радикально противоположными позициями подходов".