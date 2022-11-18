В МИД России сочли невозможным диалог с США по теме Украины
Замглавы МИД Рябков назвал невозможным диалог с США по теме Украины из-за разных позиций
Учитывая радикально противоположные позиции, на данный момент диалог с США по теме украинского конфликта невозможен. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с журналистами.
"По Украине с ними (с Соединёнными Штатами Америки. — Прим. Лайфа) просто не о чем говорить", — сказал дипломат.
Как пояснил Рябков, диалога по украинской теме пока быть не может в связи с "радикально противоположными позициями подходов".
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что Госдеп США готовит условия для возможных переговоров Москвы и Киева. Впрочем, единой точки зрения в Вашингтоне на этот счёт нет. Часть чиновников США выражают несогласие относительно целесообразности такого шага. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подобные новости слухами.