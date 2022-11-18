Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 08:59

В МИД России сочли невозможным диалог с США по теме Украины

Замглавы МИД Рябков назвал невозможным диалог с США по теме Украины из-за разных позиций

Учитывая радикально противоположные позиции, на данный момент диалог с США по теме украинского конфликта невозможен. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с журналистами.

"По Украине с ними (с Соединёнными Штатами Америки. — Прим. Лайфа) просто не о чем говорить", — сказал дипломат.

Как пояснил Рябков, диалога по украинской теме пока быть не может в связи с "радикально противоположными позициями подходов".

Политолог рассказал, в каком случае США пойдут на прямые переговоры с РФ по Украине

Политолог рассказал, в каком случае США пойдут на прямые переговоры с РФ по Украине

Ранее источники американского издания Politico сообщили, что Госдеп США готовит условия для возможных переговоров Москвы и Киева. Впрочем, единой точки зрения в Вашингтоне на этот счёт нет. Часть чиновников США выражают несогласие относительно целесообразности такого шага. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подобные новости слухами.

Обложка ©

VK / mid

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров