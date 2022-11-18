Картофель может стать частью правильного питания, утверждают учёные

Большинство людей, которые придерживаются правильного питания, исключили из рациона картофель. По их убеждениям, он вызывает диабет, а также многие другие серьёзные заболевания. Однако как выяснили учёные из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона, корнеплод вполне может стать частью здорового питания. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Medicinal Food.

"Мы продемонстрировали, что, вопреки распространённому мнению, картофель не оказывает негативного влияния на уровень глюкозы в крови. Фактически люди, участвовавшие в нашем исследовании, похудели", — говорит один из авторов исследования Кандида Ребелло.

В анализе приняли участие 36 человек с лишним весом и диабетом второго типа. Их кормили согласно диете, которая включала в себя бобы, горох и мясо или рыбу или белый картофель с мясом или рыбой. Стоит заметить, что корнеплод варили с кожурой, а затем охлаждали от 12 до 24 часов. Именно при такой форме приготовления в нём увеличивается количество клетчатки, пояснили учёные.

Согласно результатам исследования, эти две диеты — бобовая и картофельная — одинаково полезно воздействуют на организм. Соответственно, заблуждения о недопустимости картофеля в рационе они исключили. Теперь, как подчеркнули специалисты, любители этого недорогого и доступного овоща могут смело добавлять его в план питания.