Дума Риги решила экономить на отоплении, и теперь депутаты мёрзнут в +16

Рижская дума прибегла к ограничениям ради экономии электроэнергии, но очень быстро об этом пожалела. Как рассказал мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис, чиновникам приходится мёрзнуть в собственных офисах.

Так, Стакис дал интервью порталу Delfi, в котором рассказал о текущей ситуации в городе и обстановке в области электроэнергии. Мэр Риги признался, что на работу ездит на велосипеде, а раз в неделю — на общественном транспорте.

Также он сообщил, что ради экономии энергии сотрудников городской думы раз в неделю отправляют на удалёнку и снижают температуру в здании. Однако после этого прогреть помещение до необходимой температуры не могут несколько дней.

"В помещениях Рижской думы для экономии ввели один день удалённой работы, а пока все дома — отопление снижают до 16 градусов, а потом всю неделю до 19 градусов не нагреть", — сказано в материале.