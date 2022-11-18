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18 ноября, 08:26

Дума Риги решила экономить на отоплении, и теперь депутаты мёрзнут в +16

Дума Риги приняла меры для экономии энергии, после которых неделю не может прогреть здание

<p>Городская дума Риги. Обложка ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a></p>

Городская дума Риги. Обложка © Wikipedia

Рижская дума прибегла к ограничениям ради экономии электроэнергии, но очень быстро об этом пожалела. Как рассказал мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис, чиновникам приходится мёрзнуть в собственных офисах.

Так, Стакис дал интервью порталу Delfi, в котором рассказал о текущей ситуации в городе и обстановке в области электроэнергии. Мэр Риги признался, что на работу ездит на велосипеде, а раз в неделю — на общественном транспорте.

Также он сообщил, что ради экономии энергии сотрудников городской думы раз в неделю отправляют на удалёнку и снижают температуру в здании. Однако после этого прогреть помещение до необходимой температуры не могут несколько дней.

"В помещениях Рижской думы для экономии ввели один день удалённой работы, а пока все дома — отопление снижают до 16 градусов, а потом всю неделю до 19 градусов не нагреть", — сказано в материале.

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Ранее Лайф сообщал, что в попытке сократить расходы на электроэнергию после повышения цен британцам приходится жертвовать своим же здоровьем. Так, например, 52-летний инвалид Илона Хьюз экономит на отоплении и буквально "живёт под пледами". А 64-летняя уборщица Джо Лав планирует продержаться без тепла в своём 200-летнем коттедже до конца ноября. Чтобы хоть как-то согреться, в доме она носит халат, пуховик и шапку.

Оксана Попова

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