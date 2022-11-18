Целому поколению грозит глухота из-за наушников
Исследование ВОЗ: Более 1,3 млрд человек до 34 лет по всему миру могут оглохнуть из-за наушников
Не менее миллиарда молодых людей по всему миру могут в ближайшее время столкнуться с риском потери слуха из-за прослушивания музыки в наушниках. К такому неутешительному выводу пришли эксперты ВОЗ.
В докладе, опубликованном в научном журнале BMJ Global Health, были приведены данные свыше 30 исследований на английском, испанском, французском и русском языках, охвативших более 19 тысяч участников в возрасте от 12 до 34 лет. На основе приведённых данных учёные подсчитали, что 24% молодых людей практически ежедневно используют наушники с опасным уровнем шума, а 48% посещают концерты и ночные клубы, где уровень децибелов буквально зашкаливает.
По оценкам ВОЗ, от 670 миллионов до 1,35 миллиарда молодых людей оказались перед риском снижения или полной потери слуха. Учёные призвали производителей аудиодевайсов уделить внимание технологиям, сберегающим здоровье, а пользователей — позаботиться о защите слуха уже сейчас.
Ранее американский врач, доцент оториноларингологии из Университета штата Пенсильвания Джейсон Брант рассказал о пользе ушной серы и опасностях, которые могут следовать за желанием вычистить её. А дерматовенеролог Денис Барбинов перечислил случаи, когда от прокалывания ушей лучше воздержаться. Так, среди противопоказаний к пирсингу были названы низкая свёртываемость крови и склонность к образованию рубцов, но есть и другие варианты.
Unsplash