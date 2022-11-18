Целому поколению грозит глухота из-за наушников

Не менее миллиарда молодых людей по всему миру могут в ближайшее время столкнуться с риском потери слуха из-за прослушивания музыки в наушниках. К такому неутешительному выводу пришли эксперты ВОЗ.

В докладе, опубликованном в научном журнале BMJ Global Health, были приведены данные свыше 30 исследований на английском, испанском, французском и русском языках, охвативших более 19 тысяч участников в возрасте от 12 до 34 лет. На основе приведённых данных учёные подсчитали, что 24% молодых людей практически ежедневно используют наушники с опасным уровнем шума, а 48% посещают концерты и ночные клубы, где уровень децибелов буквально зашкаливает.