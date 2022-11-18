Восьмимиллиардным человеком на Земле стал "луч солнца"

Восьмимиллиардным человеком на Земле стала девочка Арпи из Армении. Об этом рассказал губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян, ссылаясь на данные ЮНИСЕФ. Малышка весом 2 килограмма 900 граммов, ростом 49 сантиметров родилась абсолютно здоровой. Чему очень рад её отец, Карен Закарян, который рассказал "Ленте.ру", как переводится имя его новорождённой дочери.

"Арпи означает "луч солнца". Я рад, но рад не за восьмимиллиардного жителя, а рад за мою Арпи. Я за границей и пока не видел её, но каждый час созваниваюсь по видеосвязи и любуюсь её красотой", — поделился мужчина, у которого также есть двое сыновей.