Восьмимиллиардным человеком на Земле стал "луч солнца"
Восьмимиллиардная жительница Земли стала третьим ребёнком в семье
Восьмимиллиардным человеком на Земле стала девочка Арпи из Армении. Об этом рассказал губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян, ссылаясь на данные ЮНИСЕФ. Малышка весом 2 килограмма 900 граммов, ростом 49 сантиметров родилась абсолютно здоровой. Чему очень рад её отец, Карен Закарян, который рассказал "Ленте.ру", как переводится имя его новорождённой дочери.
"Арпи означает "луч солнца". Я рад, но рад не за восьмимиллиардного жителя, а рад за мою Арпи. Я за границей и пока не видел её, но каждый час созваниваюсь по видеосвязи и любуюсь её красотой", — поделился мужчина, у которого также есть двое сыновей.
Напомним, 15 ноября ООН сообщила, что количество людей на Земле достигло восьми миллиардов. Для того чтобы население планеты увеличилось на один миллиард, понадобилось 12 лет. При этом большую часть прироста дали Азия и Африка, а вклад Европы назван отрицательным. Согласно прогнозам, до девяти миллиардов число людей на Земле вырастет к 2037 году.
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