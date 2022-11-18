В России начали выявлять случаи заражения штаммами коронавируса BQ.1 и "Цербер"

Новые штаммы коронавируса начинают набирать обороты в России. Выявленные BQ.1 и "Цербер" распространяются и передаются ещё быстрее других вариантов ковида, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Зарегистрированы случаи CoViD-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ. 1 и BQ. 1.1 ("Цербер"). Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть ещё быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку", — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты предупреждают, что в России активизировался эпидемический процесс по ковиду, гриппу и прочим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). При этом паниковать не стоит, по их словам, заболеваемость находится ещё на незначительном уровне.

Так, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом растёт в 20 регионах России, среди которых Москва (+30,9%) и Московская область (+4,3%). По данным службы, доля внебольничных пневмоний среди ковидных пациентов за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%.