Ракета КНДР летела в 22 раза быстрее скорости звука, заявили в Южной Корее
В Южной Корее сообщили, что ракета КНДР пролетела 1000 км со скоростью в 22 Маха
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Северной Кореи была запущена в 10:15 (04:15 по Москве) из района аэродрома Сунан около Пхеньяна в направлении Японского моря и пролетела расстояние в тысячу километров. Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Дальность полёта МБР примерно 1000 километров, наибольшая высота 6100 километров, скорость примерно 22 Маха", — рассказали военные.
Напомним, межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная КНДР в рамках очередных испытаний, упала в исключительной экономической зоне Японии. В Токио уверены, что при обычной траектории полёта она могла бы достичь США.