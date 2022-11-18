Ракета КНДР летела в 22 раза быстрее скорости звука, заявили в Южной Корее

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Северной Кореи была запущена в 10:15 (04:15 по Москве) из района аэродрома Сунан около Пхеньяна в направлении Японского моря и пролетела расстояние в тысячу километров. Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.