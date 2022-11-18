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18 ноября, 07:50

Ракета КНДР летела в 22 раза быстрее скорости звука, заявили в Южной Корее

В Южной Корее сообщили, что ракета КНДР пролетела 1000 км со скоростью в 22 Маха

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Северной Кореи была запущена в 10:15 (04:15 по Москве) из района аэродрома Сунан около Пхеньяна в направлении Японского моря и пролетела расстояние в тысячу километров. Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Дальность полёта МБР примерно 1000 километров, наибольшая высота 6100 километров, скорость примерно 22 Маха", — рассказали военные.

Северная Корея имитировала ракетные пуски по авиабазам противника

Северная Корея имитировала ракетные пуски по авиабазам противника

Напомним, межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная КНДР в рамках очередных испытаний, упала в исключительной экономической зоне Японии. В Токио уверены, что при обычной траектории полёта она могла бы достичь США.

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Wikipedia

Татьяна Миссуми

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