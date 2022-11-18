Россияне оказались готовы экономить на чём угодно, но не на алкоголе

Алкоголь оказался на последнем месте среди десяти популярных товаров и услуг, на которых потребители экономили в июле – сентябре 2022 года. Об этом в пятницу сообщил канал РБК со ссылкой на данные технологической компании NielsenIQ.

Так, на обновление гардероба в третьем квартале решили не тратиться 71% респондентов, 66% опрошенных экономили на развлечениях вне дома, почти столько же (65%) — на питании в кафе и ресторанах. На алкоголе решили сэкономить лишь 36% участников опроса.

Среди других способов экономии были названы отказ от обновления предметов домашнего обихода (54%), отказ от ежегодного отпуска (52%) и покупки электроники (50%). Сэкономили россияне и на доставке готовой еды (49%), а также за счёт приобретения товаров более дешёвых брендов, чем обычно (49%).

Ранее автовладельцев призвали не экономить при выборе зимней резины. Дело в том, что шины — "скоропортящийся продукт", особенно в холодное время года. Поэтому лучше не рассматривать бывшие в употреблении варианты.