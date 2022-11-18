Эксперт указал на страх Зеленского перед Западом в связи с инцидентом в Польше
Эксперт Стаун: Страх перед Западом заставил Зеленского винить РФ в инциденте с ракетой в Польше
Украинским президентом Владимиром Зеленским движет боязнь лишиться "политической и материальной" поддержки Запада. Именно из-за неё он и обвинил Россию в падении ракеты на территории Польши, заявил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун. Об этом сообщает телеканал TV2.
По словам Стауна, в Киеве всерьёз опасаются, что западные партнёры могут прекратить оказывать помощь Украине. Именно из-за этого украинскому президенту пришлось разыграть "слабую карту" с обвинениями в адрес России.
Он отметил, что своими высказываниями Зеленский "поставил на карту мировое доверие". При этом эксперт призвал в дальнейшем осмотрительнее подходить к будущим высказываниям политика, как минимум до установления фактов. Кроме того, он выразил мнение, что на этот раз "Запад всё сделал правильно".
"Он [Зеленский] пытается не дать ход истории, которая может лишить Украину поддержки Запада, пусть даже речь идёт о несчастливой случайности", — подчеркнул эксперт, добавив, что рано или поздно Запад всё равно "разберётся" в его заявлениях.
Напомним, некоторые украинские и западные политики обвинили Россию в том, что якобы две её ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако в Минобороны РФ заявили, что эти снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. 17 ноября польский лидер Анджей Дуда внёс ясность, что следов падения второго снаряда не обнаружено.
ТАСС / EPA / Efrem Lukatsky