Эксперт указал на страх Зеленского перед Западом в связи с инцидентом в Польше

Украинским президентом Владимиром Зеленским движет боязнь лишиться "политической и материальной" поддержки Запада. Именно из-за неё он и обвинил Россию в падении ракеты на территории Польши, заявил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун. Об этом сообщает телеканал TV2.

По словам Стауна, в Киеве всерьёз опасаются, что западные партнёры могут прекратить оказывать помощь Украине. Именно из-за этого украинскому президенту пришлось разыграть "слабую карту" с обвинениями в адрес России.

Он отметил, что своими высказываниями Зеленский "поставил на карту мировое доверие". При этом эксперт призвал в дальнейшем осмотрительнее подходить к будущим высказываниям политика, как минимум до установления фактов. Кроме того, он выразил мнение, что на этот раз "Запад всё сделал правильно".