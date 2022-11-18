Всемирный банк назвал Россию одним из лидеров по цифровизации госуправления

Россия вошла в десятку стран-лидеров в рейтинге по цифровизации государственного сектора и цифровой трансформации правительства. Исследование проводили эксперты Всемирного банка, рассказали в Минэкономразвития РФ.

"Всемирный банк опубликовал результаты международного рейтинга GovTech Maturity Index (GTMI), в который вошли 198 стран мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе", — говорится в тексте.

Как пояснили в ведомстве, индекс GovTech (GTMI) оценивал степень цифровизации по четырём направлениям: "Основные государственные системы", "Предоставление государственных услуг", "Вовлечённость населения" и "Институциональное обеспечение".

"Высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями", — отметил замглавы МЭР Владимир Ильичёв.

В Минэкономразвития добавили, что направляли во Всемирный банк информацию о таких цифровых продуктах, как система госуслуг, межведомственное электронное взаимодействие, электронный документооборот, "цифровые налоги", Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Это и позволило России войти в шорт-лист стран с самым высоким "А"-рейтингом наряду с Южной Кореей, Бразилией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Эстонией, Францией, Индией, Литвой и Монголией.