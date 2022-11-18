Замгубернатора Херсонской области покинула регион и не исполняет обязанности

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева уехала из региона сразу после референдума и не исполняет свои обязанности, продолжая лишь формально занимать должность. Об этом сообщил ТАСС представитель областного правительства.

"Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала, оставаясь лишь формально заместителем губернатора. Её функции и министерства перераспределены между другими замами", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что участия Губарева не принимала и в организации вывоза населения в безопасные районы. Таким образом, в работе правительства региона она уже давно не участвует, резюмировал собеседник агентства.