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18 ноября, 08:16

Замгубернатора Херсонской области покинула регион и не исполняет обязанности

Власти Херсонской области сообщили, что замгубернатора Губарева не исполняла обязанности

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева уехала из региона сразу после референдума и не исполняет свои обязанности, продолжая лишь формально занимать должность. Об этом сообщил ТАСС представитель областного правительства.

"Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала, оставаясь лишь формально заместителем губернатора. Её функции и министерства перераспределены между другими замами", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что участия Губарева не принимала и в организации вывоза населения в безопасные районы. Таким образом, в работе правительства региона она уже давно не участвует, резюмировал собеседник агентства.

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева пропала без вести

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева пропала без вести

Напомним, Екатерина Губарева последние годы занимает должность замглавы Херсонской области. Ранее её супруг сообщил, что она пропала, а последнее место, где её видели, — здание Правительства Херсонской области в Геническе. Вскоре стало известно, что Екатерину задержали по делу об экономическом преступлении и решается вопрос о мере пресечения. А сегодня, 18 ноября, её выпустили на свободу.

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VK / k_gubareva

Татьяна Миссуми

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