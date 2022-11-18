Замгубернатора Херсонской области покинула регион и не исполняет обязанности
Власти Херсонской области сообщили, что замгубернатора Губарева не исполняла обязанности
Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева уехала из региона сразу после референдума и не исполняет свои обязанности, продолжая лишь формально занимать должность. Об этом сообщил ТАСС представитель областного правительства.
"Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала, оставаясь лишь формально заместителем губернатора. Её функции и министерства перераспределены между другими замами", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что участия Губарева не принимала и в организации вывоза населения в безопасные районы. Таким образом, в работе правительства региона она уже давно не участвует, резюмировал собеседник агентства.
Напомним, Екатерина Губарева последние годы занимает должность замглавы Херсонской области. Ранее её супруг сообщил, что она пропала, а последнее место, где её видели, — здание Правительства Херсонской области в Геническе. Вскоре стало известно, что Екатерину задержали по делу об экономическом преступлении и решается вопрос о мере пресечения. А сегодня, 18 ноября, её выпустили на свободу.
VK / k_gubareva