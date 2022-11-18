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18 ноября, 08:29

Суд взыскал с Ройзмана полмиллиона рублей в пользу екатеринбургской полиции

Суд взыскал с Ройзмана 565 тыс. рублей в пользу МВД из-за незаконной акции в Екатеринбурге

Суд принял решение взыскать в пользу ГУ МВД по Свердловской области 565 тысяч рублей с экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и остальных организаторов несогласованной акции в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд решил исковые требования удовлетворить, взыскать 565 142 рубля", — сказала судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга. Средства призваны компенсировать расходы на привлечение к работе в выходной день сотрудников силовых ведомств из-за проводимой акции.

Ройзман отверг обвинения по делу о дискредитации ВС РФ

Ройзман отверг обвинения по делу о дискредитации ВС РФ

Напомним, это не первое судебное дело в отношении Ройзмана. Прежде он был задержан 24 августа. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". В итоге ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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ТАСС / AP Photo

Татьяна Миссуми

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