Суд взыскал с Ройзмана полмиллиона рублей в пользу екатеринбургской полиции

Суд принял решение взыскать в пользу ГУ МВД по Свердловской области 565 тысяч рублей с экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и остальных организаторов несогласованной акции в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, это не первое судебное дело в отношении Ройзмана. Прежде он был задержан 24 августа. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". В итоге ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.