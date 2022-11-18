Politico: Евросоюз заморозил российские активы на €68 млрд

ЕС заморозил российские активы в общей сложности на 68 млрд евро, из них 33,8 млрд могут приходиться на национальные резервы РФ, но точная цифра пока не известна. Такие данные приводит газета Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.