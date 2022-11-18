Politico: Евросоюз заморозил российские активы на €68 млрд
ЕС заморозил российские активы в общей сложности на 68 млрд евро, из них 33,8 млрд могут приходиться на национальные резервы РФ, но точная цифра пока не известна. Такие данные приводит газета Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.
По данным издания, основная часть замороженных активов (более 90%) приходится на Бельгию (50 млрд евро), Люксембург (5,5 млрд евро), Австрию, Ирландию, Италию, Францию и Германию.
А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал рейдерским захватом посягательства Запада на золотовалютные резервы РФ. По его словам, Москва надеется на их разморозку и продолжит отстаивать свои интересы в этом направлении.
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