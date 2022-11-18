Медведев заявил, что тема денег для Украины стала токсичной в США

Для США вопрос финансовой поддержки Украины становится токсичным, хотя Вашингтон продолжает обещать Киеву всестороннюю помощь. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли гигантские бабки. И куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины", — написал он в телеграм-канале.

Политик уверен, что когда-нибудь американские власти приостановят "безоглядную поддержку" Киева, а население США поймёт, что его обманули, так как "в неведомом направлении ушли гигантские средства". Украинские власти тоже это понимают, настаивая на очередных денежных траншах, подчеркнул Медведев.

"Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших "сукиных сынов". Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют всё новых и новых санкций против России. И всё больше и больше западного бабла на войну", — отметил он.