Прокуратура Швеции нашла следы взрывчатки на месте повреждения "Северных потоков"
На месте подрыва "Северного потока" и "Северного потока – 2" были обнаружены следы взрывчатки. Как заявила Прокуратура Швеции, это подтверждает факт диверсии на газопроводах.
В прокуратуре заявили, что в ходе очередного осмотра акватории Балтийского моря специалистами было собрано значительное количество улик. Вместе с этим расследование будет продолжено.
"Экспертизы, проведённые до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметах. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте", — сказал ведущий предварительное расследование прокурор Матс Юнгквист.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва.
Getty Images / Stefan Sauer