Прокуратура Швеции нашла следы взрывчатки на месте повреждения "Северных потоков"

На месте подрыва "Северного потока" и "Северного потока – 2" были обнаружены следы взрывчатки. Как заявила Прокуратура Швеции, это подтверждает факт диверсии на газопроводах.

В прокуратуре заявили, что в ходе очередного осмотра акватории Балтийского моря специалистами было собрано значительное количество улик. Вместе с этим расследование будет продолжено.