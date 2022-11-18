Размер имеет значение: Британец с большим пенисом пожаловался на проблемы в постели

Британец с большим пенисом пожаловался на размер своего достоинства, заявив, что на самом деле в сексуальной жизни испытывает постоянный стресс и негативные эмоции. Об этом пишет Daily Mail.

Пока длина обычных половых членов в среднем варьируется от 13 до 14 сантиметров, величина его эрегированного пениса достигает 21,5 сантиметра. Вот только сам мужчина говорит, что это никак не помогает ему в жизни, а, наоборот, мешает. По его словам, многие девушки во время полового акта жалуются на боль и просят остановиться, а некоторые и вовсе не соглашаются на интим.

Также проблемы возникают и с оральными ласками. Из-за этого парню даже пришлось расстаться с одной из избранниц, которая ему очень нравилась.

"Девушка <...> не могла смириться с тем, что не может делать мне минет. Она давилась и чувствовала, что её тошнит. Я сказал, что она не обязана этого делать. Но она ответила, что это несправедливо", — поделился британец.

Обладатель большого достоинства признался, что ему крайне сложно найти девушку, которая смогла бы подойти по параметрам. Кроме того, проблемы возникают и в выборе презервативов, ведь можно совершить фатальную ошибку, промахнувшись с размером.

В итоге самым простым выходом из ситуации является мастурбация в одиночестве, отметил британец. При этом он добавил, что уже устал от случайных связей и хочет полноценных отношений. Однако наладить личную жизнь ему пока не удаётся.