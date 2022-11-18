Размер имеет значение: Британец с большим пенисом пожаловался на проблемы в постели
Daily Mail: Британец с большим половым органом пожаловался на стресс во время секса
Британец с большим пенисом пожаловался на размер своего достоинства, заявив, что на самом деле в сексуальной жизни испытывает постоянный стресс и негативные эмоции. Об этом пишет Daily Mail.
Пока длина обычных половых членов в среднем варьируется от 13 до 14 сантиметров, величина его эрегированного пениса достигает 21,5 сантиметра. Вот только сам мужчина говорит, что это никак не помогает ему в жизни, а, наоборот, мешает. По его словам, многие девушки во время полового акта жалуются на боль и просят остановиться, а некоторые и вовсе не соглашаются на интим.
Также проблемы возникают и с оральными ласками. Из-за этого парню даже пришлось расстаться с одной из избранниц, которая ему очень нравилась.
"Девушка <...> не могла смириться с тем, что не может делать мне минет. Она давилась и чувствовала, что её тошнит. Я сказал, что она не обязана этого делать. Но она ответила, что это несправедливо", — поделился британец.
Обладатель большого достоинства признался, что ему крайне сложно найти девушку, которая смогла бы подойти по параметрам. Кроме того, проблемы возникают и в выборе презервативов, ведь можно совершить фатальную ошибку, промахнувшись с размером.
В итоге самым простым выходом из ситуации является мастурбация в одиночестве, отметил британец. При этом он добавил, что уже устал от случайных связей и хочет полноценных отношений. Однако наладить личную жизнь ему пока не удаётся.
Кстати, ранее сексолог развенчала культ большого пениса. По словам эксперта, важность размера мужского достоинства явно преувеличена, ведь женщина может достичь оргазма с партнёром, размер полового органа которого составляет десять сантиметров. Даже такой величины достаточно для того, чтобы принести удовольствие партнёрше, поскольку основной процент женских оргазмов приходится на клиторальный.
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