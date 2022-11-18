В Германии рассказали о провальной попытке Запада разорвать отношения РФ и Китая

План стран Запада расстроить отношения между Россией и Китаем потерпел фиаско, так как Москва и Пекин продолжают активное сотрудничество по целому ряду вопросов. Такое мнение в статье для Spiegel выразил обозреватель Георг Фарион.

По мнению Фариона, страны Запада мечтают о том, чтобы отношения РФ и Китая испортились, однако это нереалистично. Ярким подтверждением тому стал прошедший саммит G20, по итогам которого Пекин отказался осуждать проведение специальной военной операции. Кроме того, РФ и Китай не будут отказываться от стратегического партнёрства по целому ряду вопросов, а о стабильности взаимоотношений двух стран говорит и факт проведения учений "Восток-2022".