Деятельность двух украинских организаций признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность двух украинских неправительственных организаций — центра "Возрождение"* и одноимённого фонда. Об этом объявили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов в ГП принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности украинских неправительственных организаций "Релiгiйна органiзацiя "Всеукраiнський духовний центр "Вiдродження" (Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение") и "Благодiйний фонд "Вiдродження" Володимира Мунтяна"* (Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна), — уточнили в Генпрокуратуре.

Надзорное ведомство установило, что деятельность вышеуказанных НПО представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ.

Ранее Лайф писал, что Минюст включил немецкое НПО "Декабристы"* в список нежелательных. Такое решение было принято в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".