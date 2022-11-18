Аксёнов: В Крыму ведутся фортификационные работы для обеспечения безопасности

На территории Крыма проводятся фортификационные работы для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что все меры, которые принимают военные и правоохранители по поручению президента, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности.

"На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", — сказал Аксёнов в ходе заседания, видео которого опубликовано в его телеграм-канале.