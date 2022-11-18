Гинеколог озвучила 7 факторов, подрывающих женское здоровье

Чтобы хорошо выглядеть, женщины следят за весом и занимаются спортом, однако в этом вопросе не следует слишком усердствовать. Об этом Лайфу рассказала гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук, врач клинико-диагностического центра "Медси на Солянке" Елена Бордакова, назвав семь факторов, отрицательно влияющих на женское здоровье.

"Здесь, как и везде, хороша мера. Фитнесу женщинам лучше посвящать не более семи часов в неделю. Превышение данного лимита, чрезмерное увлечение физическими нагрузками ассоциировано со снижением запаса яйцеклеток", — пояснила она.

Важно при этом избегать дефицита витамина Д и железа в организме. Так, на этапе планирования беременности обязателен приём фолиевой кислоты и йодомарина. Однако следует сначала проконсультироваться с врачом. Во-вторых, продолжила Бордакова, нужно исключить вредные привычки, это наиболее важное условие сохранения женского здоровья. Курение повышает риск бесплодия, предупредила медик, а алкоголь снижает фертильность.

"Третье — исключаем фастфуд и снижаем потребление продуктов, приводящих к избыточному набору веса и ожирению. В совокупности с малоподвижным образом жизни избыточная масса тела и ожирение могут приводить к снижению фертильности и бесплодию", — отметила собеседница Лайфа.

Однако недостаток веса также вреден, как и его избыток, при планировании беременности, уточнила Бордакова, назвав это четвёртым фактором в списке. В-пятых, в группе риска находятся вегетарианки, рассказала доктор. Ведь в их рационе может быть нехватка фолиевой кислоты, цинка, витамина В12, в противном случае это может сказаться на фертильности.

"Шестое — избегаем, насколько возможно, эмоциональных стрессов, чрезмерных физических нагрузок, поднятия тяжестей. Седьмое — исключаем контакт с химикатами — работа с вредными токсичными веществами, токсичная бытовая химия и т.д.", — заключила гинеколог.