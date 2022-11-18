МВД Турции: Указание о совершении теракта в Стамбуле было получено из Сирии
Указание о совершении теракта на туристической улице Истикляль в Стамбуле было получено из города Манбидж в Сирии. Об этом журналистам заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
"И теракт в Мерсине, и — на улице Истикляль были совершены из Манбиджа", — заявил Сойлу.
По словам главы ведомства, турецкие правоохранители сумели предотвратить 18 взрывов на территории Турции. Он подчеркнул, что республика продолжает борьбу с террористами.
Напомним, в конце сентября группа вооружённых людей совершила нападение на полицейский участок в городе Мерсин. В результате погиб один человек. 13 ноября прогремел взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате шесть человек погибло, более 80 ранено (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка была задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
Getty Images / Cem Tekkesinoglu