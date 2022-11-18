МВД Турции: Указание о совершении теракта в Стамбуле было получено из Сирии

Указание о совершении теракта на туристической улице Истикляль в Стамбуле было получено из города Манбидж в Сирии. Об этом журналистам заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"И теракт в Мерсине, и — на улице Истикляль были совершены из Манбиджа", — заявил Сойлу.