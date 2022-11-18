Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 09:28

МВД Турции: Указание о совершении теракта в Стамбуле было получено из Сирии

Указание о совершении теракта на туристической улице Истикляль в Стамбуле было получено из города Манбидж в Сирии. Об этом журналистам заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"И теракт в Мерсине, и на улице Истикляль были совершены из Манбиджа", — заявил Сойлу.

По словам главы ведомства, турецкие правоохранители сумели предотвратить 18 взрывов на территории Турции. Он подчеркнул, что республика продолжает борьбу с террористами.

Исполнительница теракта в Стамбуле призналась, что в момент взрыва была не одна

Исполнительница теракта в Стамбуле призналась, что в момент взрыва была не одна

Напомним, в конце сентября группа вооружённых людей совершила нападение на полицейский участок в городе Мерсин. В результате погиб один человек. 13 ноября прогремел взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате шесть человек погибло, более 80 ранено (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка была задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Обложка ©

Getty Images / Cem Tekkesinoglu

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров