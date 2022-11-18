Олеся Носова станет гендиректором и главредом "Комсомольской правды" с 22 ноября

Олеся Носова будет назначена главным редактором и генеральным директором "Комсомольской правды" 22 ноября. Ранее она занимала должность первого заместителя главного редактора, шеф-редактора и издателя сайта kp.ru. Об этом сообщили в редакции газеты.

"По решению Cовета директоров Олеся Носова становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе", — сообщили в редакции.

Олеся Вячеславовна Носова прошла большой путь с 1994 года от корреспондента до первого зама "Комсомолки". Она является лауреатом множества престижных премий, в том числе "Медиаменеджер", "Золотое перо" и других. С 2007 года — шеф-редактор сайта. Стоит отметить, что за 14 лет под её руководством аудитория сайта kp.ru увеличилась более чем в 20 раз.