Олеся Носова станет гендиректором и главредом "Комсомольской правды" с 22 ноября
Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта kp.ru Олеся Носова. Обложка © t.me / "Комсомольская правда"
Олеся Носова будет назначена главным редактором и генеральным директором "Комсомольской правды" 22 ноября. Ранее она занимала должность первого заместителя главного редактора, шеф-редактора и издателя сайта kp.ru. Об этом сообщили в редакции газеты.
"По решению Cовета директоров Олеся Носова становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе", — сообщили в редакции.
Олеся Вячеславовна Носова прошла большой путь с 1994 года от корреспондента до первого зама "Комсомолки". Она является лауреатом множества престижных премий, в том числе "Медиаменеджер", "Золотое перо" и других. С 2007 года — шеф-редактор сайта. Стоит отметить, что за 14 лет под её руководством аудитория сайта kp.ru увеличилась более чем в 20 раз.
Напомним, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался от инсульта в возрасте 68 лет. Профессиональную карьеру журналиста Сунгоркин начал в 1976 году и уже тогда работал в "Комсомолке". В 2003-м он оказался в пятёрке наиболее влиятельных медиаменеджеров страны по версии журнала "Карьера". Ещё спустя 15 лет Сунгоркина признали заслуженным журналистом России.