Российский кинорежиссёр, политический аналитик Карен Шахназаров считает, что инцидент с падением украинских ракет в Польше раскрыл миру правду о конфликте. Он напомнил, что Киев и ранее совершал провокации, по итогам которых на мушку должна была попасть Москва.

"На этот раз это у них не получилось. Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта", — сказал режиссёр РИА "Новости".