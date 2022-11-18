Шахназаров счёл падение украинских ракет в Польше переломным моментом конфликта
Режиссёр Шахназаров назвал падение украинских ракет в Польше переломным моментом конфликта
Кадр с места происшествия, где упали ракеты в Польше. Обложка © Zet
Российский кинорежиссёр, политический аналитик Карен Шахназаров считает, что инцидент с падением украинских ракет в Польше раскрыл миру правду о конфликте. Он напомнил, что Киев и ранее совершал провокации, по итогам которых на мушку должна была попасть Москва.
"На этот раз это у них не получилось. Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта", — сказал режиссёр РИА "Новости".
А вот что касается последствий ЧП, как заметил Шахназаров, сейчас наблюдаются "нелогичные вещи". Если бы Польша по итогам расследования объявила, что это дело рук России, то "началась бы третья мировая война", уверен он. Однако после признания того, что это украинские ракеты, вообще не предпринято никаких действий. "Как такое может быть? Где логика?" — вопрошает режиссёр.
Ранее стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. 17 ноября польский лидер Анджей Дуда внёс ясность, что следов падения второго снаряда не обнаружено.