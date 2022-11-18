Послание новогоднему волшебнику: В Москве запустили почту для писем Деду Морозу

В Москве с 18 ноября начала работать почта Деда Мороза. Ящики для писем постепенно устанавливают в 34 столичных парках — "Сокольниках", "Филях", ВДНХ, парке Горького и других.

Почта Деда Мороза в одном из павильонов ВДНХ. Видео © LIFE

Всего будет установлено 57 таких ящиков с надписью "Московская усадьба Деда Мороза" и новогодними декорациями. Количество локаций в течение сезона будет увеличиваться.

Чтобы написать письмо новогоднему волшебнику, достаточно листа бумаги, ручки или карандашей и фантазии. Каждую неделю послания будет собирать Снеговик-почтовик и доставлять в Московскую усадьбу Деда Мороза.

Письмо возможно отправить и онлайн на соответствующем сайте, прикрепив рисунок и само послание. Также это можно сделать через Почту России, сделав отправление на адрес: 109472, Москва, Кузьминский лес, в Московскую усадьбу Деда Мороза.