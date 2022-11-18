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Регион
Опубликовано 18 ноября 2022, 09:53
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В ЛНР сообщили, что ВСУ выдыхаются на Луганском направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко: На Луганском направлении ВСУ выдыхаются и переходят к обороне

Украинские военные на Луганском направлении продолжают попытки атаковать, но постепенно начинают выдыхаться, из-за чего местами переходят от наступления к плотной обороне. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Попыток атаковать наши позиции противник не прекращает. Но хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в манёвренную оборону и вообще в глухую оборону", — сказал Марочко в эфире Первого канала.

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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о том, что бойцы Вооружённых сил Украины пытаются наступать по всей линии фронта от Попасной до Харьковской области. Кроме того, российские войска считают, что Киев готовится к прорыву обороны в Луганской Народной Республике, на что указывает переброска противником танков в район границы региона.

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Getty Images / Metin Aktas

Илья Суриков
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