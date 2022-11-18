В ЛНР сообщили, что ВСУ выдыхаются на Луганском направлении

Украинские военные на Луганском направлении продолжают попытки атаковать, но постепенно начинают выдыхаться, из-за чего местами переходят от наступления к плотной обороне. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Попыток атаковать наши позиции противник не прекращает. Но хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в манёвренную оборону и вообще в глухую оборону", — сказал Марочко в эфире Первого канала.