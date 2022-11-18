Лайф публикует фото предполагаемого убийцы девушки, чьё изрезанное тело нашли в Москве
Подруга убитой на юго-западе Москвы девушки рассказала, что её мог зарезать бывший парень
Шохрукбек Каримов. Фото © Telegram / SHOT
Убийцей 29-летней москвички, тело которой с множеством ножевых ранений нашли на Севастопольском проспекте, мог стать её молодой человек, пишет SHOT.
Подруга убитой москвички рассказала о её отношениях с бывшим парнем. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказала подруга Юлии, с парнем, которого она называла Шуриком, они познакомились на работе. По её словам, в общей сложности пара пробыла вместе около полугода, однако их отношения сложно назвать гладкими — происходило всякое.
Тем временем, по данным Лайфа, полиция по подозрению в убийстве москвички ищет 25-летнего Шохрукбека Каримова. Является ли он тем самым "Шуриком", выясняется.
Кстати, известно, что за день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании. В итоге сегодня утром её тело обнаружили недалеко от дома, где она жила. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. В настоящее время преступника ищут. Возбуждено уголовное дело.