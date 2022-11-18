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18 ноября, 09:56
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Лайф публикует фото предполагаемого убийцы девушки, чьё изрезанное тело нашли в Москве

Подруга убитой на юго-западе Москвы девушки рассказала, что её мог зарезать бывший парень

<p>Шохрукбек Каримов. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Шохрукбек Каримов. Фото © Telegram / SHOT

Убийцей 29-летней москвички, тело которой с множеством ножевых ранений нашли на Севастопольском проспекте, мог стать её молодой человек, пишет SHOT.

Подруга убитой москвички рассказала о её отношениях с бывшим парнем. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказала подруга Юлии, с парнем, которого она называла Шуриком, они познакомились на работе. По её словам, в общей сложности пара пробыла вместе около полугода, однако их отношения сложно назвать гладкими — происходило всякое.

Тем временем, по данным Лайфа, полиция по подозрению в убийстве москвички ищет 25-летнего Шохрукбека Каримова. Является ли он тем самым "Шуриком", выясняется.

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Кстати, известно, что за день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании. В итоге сегодня утром её тело обнаружили недалеко от дома, где она жила. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. В настоящее время преступника ищут. Возбуждено уголовное дело.

Николь Вербер

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