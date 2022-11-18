Лайф публикует фото предполагаемого убийцы девушки, чьё изрезанное тело нашли в Москве

Убийцей 29-летней москвички, тело которой с множеством ножевых ранений нашли на Севастопольском проспекте, мог стать её молодой человек, пишет SHOT.

Подруга убитой москвички рассказала о её отношениях с бывшим парнем. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказала подруга Юлии, с парнем, которого она называла Шуриком, они познакомились на работе. По её словам, в общей сложности пара пробыла вместе около полугода, однако их отношения сложно назвать гладкими — происходило всякое.

Тем временем, по данным Лайфа, полиция по подозрению в убийстве москвички ищет 25-летнего Шохрукбека Каримова. Является ли он тем самым "Шуриком", выясняется.