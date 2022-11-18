Песков заявил, что Украина скрупулёзно выполняет директивы Запада на переговорах с РФ

Предыдущий опыт ведения переговоров с Украиной показывает изменчивость её позиций и то, что Киев скрупулёзно выполняет все установки стран Запада. Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулёзно выполняются Киевом", — отметил Песков.