Песков — о призывах к России покинуть ЗАЭС: Мы продолжим общение с МАГАТЭ

На призывы к РФ покинуть Запорожскую АЭС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ", — заявил Песков.