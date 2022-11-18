Песков — о призывах к России покинуть ЗАЭС: Мы продолжим общение с МАГАТЭ
На призывы к РФ покинуть Запорожскую АЭС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом он сообщил журналистам в пятницу.
"Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ", — заявил Песков.
Ранее Лайф сообщал о том, что эксперты МАГАТЭ не обнаружили на Украине признаков изготовления так называемой грязной бомбы. В резолюции агентства прописан призыв к России вывести военных с Запорожской АЭС и "прекратить все действия" на украинских ядерных объектах.
Напомним, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.