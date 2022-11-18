В Кремле не считают объективным расследование дела о рейсе MH17
Песков сожалеет, что Россия не была допущена к расследованию крушения малайзийского "боинга"
Отстранение России от расследования дела о крушении малайзийского "боинга" на востоке Украины в июле 2014 года не способствовало его объективности. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла стать частью и не была допущена к тому расследованию, которое проводилось. Мы убеждены, что отстранение российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования. Что касается оценки самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что накануне суд в Гааге вынес приговор троим фигурантам дела о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году. Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко, ранее признанных виновными, приговорили к пожизненному заключению.
Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Киев с самого начала утверждал, что пассажирский лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными.
ТАСС / Виталий Чугин