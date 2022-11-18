В Кремле не считают объективным расследование дела о рейсе MH17

Отстранение России от расследования дела о крушении малайзийского "боинга" на востоке Украины в июле 2014 года не способствовало его объективности. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла стать частью и не была допущена к тому расследованию, которое проводилось. Мы убеждены, что отстранение российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования. Что касается оценки самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ", — сказал представитель Кремля.