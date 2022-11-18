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18 ноября, 10:09

Песков в ответ на идею "заманить" Путина на переговоры посоветовал "заманить Зеленского"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о его намерении "заманить" президента России за стол переговоров с Украиной. Вместо этого официальный представитель Кремля порекомендовал итальянскому политику "куда-нибудь заманить" лидера Незалежной Владимира Зеленского.

"Президент неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. А что касается "заманивать кого-то" — лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского", — сказал Песков журналистам.

Напомним, экс-глава Правительства Италии Сильвио Берлускони считает, что способен уговорить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной, причём сделать это может якобы только он. Итальянский политик отметил, что намерен "заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров" до Рождества.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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