Песков в ответ на идею "заманить" Путина на переговоры посоветовал "заманить Зеленского"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о его намерении "заманить" президента России за стол переговоров с Украиной. Вместо этого официальный представитель Кремля порекомендовал итальянскому политику "куда-нибудь заманить" лидера Незалежной Владимира Зеленского.

"Президент неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. А что касается "заманивать кого-то" — лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского", — сказал Песков журналистам.