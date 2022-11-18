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Опубликовано 18 ноября 2022, 10:21
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Минобороны РФ подтвердило освобождение посёлка Опытное в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что посёлок Опытное в Донецкой Народной Республике освобождён российскими войсками в результате наступательных действий.

"В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобождён населённый пункт Опытное", — сказал генерал-лейтенант на брифинге.

Штаб ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой
Штаб ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой

Ранее Минобороны РФ подтвердило полное освобождение населённого пункта Майорск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате успешных наступательных действий российских войск.


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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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