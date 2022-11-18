Минобороны РФ подтвердило освобождение посёлка Опытное в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что посёлок Опытное в Донецкой Народной Республике освобождён российскими войсками в результате наступательных действий.

"В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобождён населённый пункт Опытное", — сказал генерал-лейтенант на брифинге.