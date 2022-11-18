Яна Поплавская, известная по главной роли в советском фильме "Про Красную Шапочку", ранее заявляла о том, что если мужу или детям придут повестки, то она отправится на фронт вместе с ними. Теперь же актриса рассказала, что старший сын Клим Поплавский принял волевое решение — начал военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. В декабре режиссёр планирует быть в Донбассе.

"Я думаю, что любая мать боится безумно. Но он, видя это моё движение, меня обнял и сказал: "Я тебя прошу, ничего не говори, потому что тогда я подумаю, что все эти годы ты меня растила не так, как ты говорила". Я замолчала, обняла его и сказала, что я им горжусь и я его люблю", — не сдержала слёз Поплавская, когда делилась происходящим с ведущим Борисом Корчевниковым в эфире телеканала "Россия-1".

Дома Клима Поплавского ждут супруга Евгения и двухлетний сын Иларий. Сам режиссёр обратился к российским мужчинам с призывом собираться и идти на курсы подготовки: "Всё это просто так не закончится, пока мы все не встанем, ничего не закончится, братья. Пока каждого из нас не заденет это, ничего не закончится. Не ждите, пока придёт беда в дом к брату, к соседу, начинайте тренироваться, читайте книги, литературу, идите на бесплатные курсы. Не ждите! Потом будет поздно. За нами правда, с нами Бог, за нами победа".