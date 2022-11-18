Более 50 украинских военных было уничтожено в районе Ягодного и Куземовки

Российские военные сорвали очередную атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 50 украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения российской артиллерией и тяжелыми огнемётными системами сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики", — проинформировал представитель военного ведомства.