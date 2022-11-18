Более 50 украинских военных было уничтожено в районе Ягодного и Куземовки
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о сорванных атаках ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали очередную атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 50 украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
"В результате огневого поражения российской артиллерией и тяжелыми огнемётными системами сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики", — проинформировал представитель военного ведомства.
А ранее стало известно, что российские военные пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в районе Степного в ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции, было ликвидировано 65 украинских военнослужащих и наёмников.
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