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Опубликовано 18 ноября 2022, 10:28

ВС РФ отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив до 40 бойцов

Российские военные остановили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив до 40 бойцов противника. Такие данные в ходе брифинга озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны", — отметил Конашенков.

По словам представителя ведомства, потери ВСУ составили до 40 бойцов, двух боевых машин и бронеавтомобилей.

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Ранее Лайф сообщал, что Министерство обороны РФ подтвердило освобождение населённого пункта Опытное в Донецкой Народной Республике.

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Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Артур Белкин
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