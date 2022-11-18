ВС РФ отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив до 40 бойцов

Российские военные остановили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив до 40 бойцов противника. Такие данные в ходе брифинга озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны", — отметил Конашенков.

По словам представителя ведомства, потери ВСУ составили до 40 бойцов, двух боевых машин и бронеавтомобилей.