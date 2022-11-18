Партия Берлускони опровергла его намерение отправиться в Москву на переговоры по Украине

Новости о том, что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони намерен отправиться в Москву для организации переговоров по Украине, являются ложными. Об этом в беседе с газетой La Stampa заявил министр иностранных дел и вице-президент партии "Вперёд, Италия" Антонио Таяни.

"Ложь. В Москву так просто не поедешь. В прошлом я говорил, что Сильвио Берлускони и Ангела Меркель могли бы быть хорошими посредниками, возможно в рамках ООН, учитывая их личное знакомство с [президентом России Владимиром] Путиным, несмотря на то что они занимают чёткую атлантическую позицию", — сказал глава итальянского МИД.