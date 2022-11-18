Партия Берлускони опровергла его намерение отправиться в Москву на переговоры по Украине
Новости о том, что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони намерен отправиться в Москву для организации переговоров по Украине, являются ложными. Об этом в беседе с газетой La Stampa заявил министр иностранных дел и вице-президент партии "Вперёд, Италия" Антонио Таяни.
"Ложь. В Москву так просто не поедешь. В прошлом я говорил, что Сильвио Берлускони и Ангела Меркель могли бы быть хорошими посредниками, возможно в рамках ООН, учитывая их личное знакомство с [президентом России Владимиром] Путиным, несмотря на то что они занимают чёткую атлантическую позицию", — сказал глава итальянского МИД.
Вместе с этим данное предложение уже устарело. К тому же бывший премьер Италии — государственный деятель, и он не может взять и уехать "вот так", добавил дипломат.
Напомним, экс-глава Правительства Италии Сильвио Берлускони считает, что способен уговорить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной, причём сделать это может якобы только он. Итальянский политик отметил, что намерен "заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров" до Рождества. В ответ на это предложение пресс-секретарь главы государства посоветовал "заманить куда-нибудь Зеленского".
ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI