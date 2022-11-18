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Регион
Опубликовано 18 ноября 2022, 10:41
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Российские силы ударили по объектам военного управления и ОПК Украины

Российские военные ударили по объектам на Украине, нарушив переброску резервов ВСУ

В ходе специальной военной операции российские силы ударили по объектам военного управления, а также оборонно-промышленного комплекса Украины. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

"17 ноября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры", — сообщил он.

Конашенков подчеркнул, что все поставленные перед военными цели были достигнуты. В частности, был ликвидирован арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. После этого доставка иностранного оружия на передовую, а также переброска украинских сил были нарушены.

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Ранее стало известно, что в ходе спецоперации на Украине российские военные ликвидировали пункт управления и узел связи ВСУ в Херсонской области. Объекты были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

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Оксана Попова
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