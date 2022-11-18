Путин впервые с февраля собрал Совбез в Кремле и обсудил вопросы гражданской обороны

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства в ходе оперативного совещания поднял вопрос совершенствования гражданской обороны.

"У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнём работать", — сказал российский лидер в начале мероприятия.

Совещание продолжилось за закрытыми дверями. Участие в нём приняли спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. К слову, президент РФ впервые с февральского заседания собрал совещание Совета безопасности в Кремле в очном формате.