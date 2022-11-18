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18 ноября, 10:50

Макрон выразил надежду, что Россия и Украина вернутся за стол переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Nikkei и Financial Times заявил, что продолжает контакты с российским лидером Владимиром Путиным, и выразил надежду, что Москва и Киев в скором времени возобновят переговоры по урегулированию конфликта.

"Я поддерживаю канал диалога с Путиным. Необходимо призывать стороны к переговорам о прекращении боевых действий и восстановлении суверенитета Украины", — заявил Макрон.

При этом сесть за стол переговоров, по мнению французского лидера, Москва и Киев смогут тогда, "когда позволят обстоятельства".

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Ранее Лайф рассказывал, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил мнение, что способен уговорить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной, причём сделать это может якобы только он.

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Getty Images / Pierre Suu

Артур Белкин

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