Макрон выразил надежду, что Россия и Украина вернутся за стол переговоров
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Nikkei и Financial Times заявил, что продолжает контакты с российским лидером Владимиром Путиным, и выразил надежду, что Москва и Киев в скором времени возобновят переговоры по урегулированию конфликта.
"Я поддерживаю канал диалога с Путиным. Необходимо призывать стороны к переговорам о прекращении боевых действий и восстановлении суверенитета Украины", — заявил Макрон.
При этом сесть за стол переговоров, по мнению французского лидера, Москва и Киев смогут тогда, "когда позволят обстоятельства".
Ранее Лайф рассказывал, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил мнение, что способен уговорить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной, причём сделать это может якобы только он.
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