Макрон выразил надежду, что Россия и Украина вернутся за стол переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Nikkei и Financial Times заявил, что продолжает контакты с российским лидером Владимиром Путиным, и выразил надежду, что Москва и Киев в скором времени возобновят переговоры по урегулированию конфликта.

"Я поддерживаю канал диалога с Путиным. Необходимо призывать стороны к переговорам о прекращении боевых действий и восстановлении суверенитета Украины", — заявил Макрон.

При этом сесть за стол переговоров, по мнению французского лидера, Москва и Киев смогут тогда, "когда позволят обстоятельства".